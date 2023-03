Sich Gedanken über den nächsten Urlaub zu machen ist ein schöner Zeitvertreib – da schwirrt sicher auch die eine oder andere Fernreise durch den Kopf. Flugreisen und Kreuzfahrten sind jedoch alles andere als gut fürs Klima. Auf das Klima achten und trotzdem auf Reisen gehen?

Expertinnen zugeschaltet

Wie das zusammenpasst, erfährt das Publikum in einem kostenlosen Vortrag, am Donnerstag, 30. März, 19 bis 20.30 Uhr.

In der Hammelburger Stadtbibliothek werden zwei Expertinnen für nachhaltiges Reisen virtuell zugeschaltet, die die Themen „Faires Reisen – ein Mix aus ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten“ und „Nachhaltiges Reisen am Beispiel Korfu“ vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Nach ihren Vorträgen beantworten die beiden Fachfrauen Fragen aus dem Publikum zum Thema. Moderiert wird der Vortragsabend von Dipl.-Geogr. Tina Büdel, Projektmanagement MobilitätsEntdecker, Landkreis Bad Kissingen .

Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@mobil-kg.de oder Tel.: 0971/ 801 51 94, die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek, Kirchgasse 4, in Hammelburg statt.

Weitere Infos gibt es im Internet unter mobil-kg.de/infos/aktuelles/. Die Reihe „Klimafreundlich mobil“ wird veranstaltet vom Projektmanagement MobilitätsEntdecker des Regionalmanagements des Landkreises Bad Kissingen . red