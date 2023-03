Wichtige Personalentscheidungen kündigen sich beim Ortsverband Bad Brückenau der Senioren-Union an. Das verlautete auf der jüngsten Vorstandssitzung. So wird sich die bisherige Vorsitzende Hildegard Schöbel-Bossinger bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung am 25. April nicht mehr zur Wahl stellen, so eine Pressemitteilung des Ortsverbandes .

„Nach rund 13 Jahren meines Engagements in dieser Position ist es Zeit für einen Wechsel an der Spitze“, sagte sie wörtlich.

Damit der Übergang in der Führungsetage reibungslos vonstatten gehen kann, hat sich Hildegard Schöbel-Bossinger nach eigener Aussage „schon einmal um eine potenzielle Nachfolgerin gekümmert“.

Carmen Ruppel bewirbt sich

Carmen Ruppel machte im Gremium ihre Intention deutlich, den freiwerdenden Posten anzutreten. Als Stellvertreterin wird vermutlich Monika Minta kandidieren.

Die endgültige Entscheidung über die Besetzung der künftigen Verbandsspitze liegt aber natürlich bei den knapp hundert Mitgliedern des Ortsverbandes .

Im weiteren Verlauf der Vorstandssitzung ging es in erster Linie um Termine und Regularien. So fällt das ursprünglich für das erste Quartal 2023 geplante Informationsgespräch mit Bad Brückenaus Bürgermeister Jochen Vogel bis auf Weiteres aus.

Fahrt zur Landesgartenschau

Für die Fahrt zur Landesgartenschau nach Fulda am Donnerstag, 25. Mai, wird ein Bustransfer organisiert.

Zusätzlich ins Jahresprogramm aufgenommen hat der Ortsverband einen gemütlichen Nachmittag auf der Trimburg. Diese Veranstaltung findet am Donnerstag, 22. Juni, ab 14 Uhr statt.

Die Verantwortlichen verständigten sich außerdem darüber, dass zur Jahreshauptversammlung am Dienstag, 25. April, um 15 Uhr im Hotel Rhönhof in Oberleichtersbach an alle Mitglieder noch rechtzeitig eine schriftliche Einladung per Briefpost verschickt wird. Diese beinhaltet dann auch die endgültige Tagesordnung.

Kontaktpersonen für die Belange der Senioren und für detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie Anmeldungen sind momentan Carmen Ruppel, Rosel Goldfuß und Monika Minta. red