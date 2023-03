Der Reiseservice Zink hat ab dem 1. April eine neue Eigentümerin. Die Firmengründer Lydia und Günter Zink gaben ihr 1991 mit zwei Kleinbussen und einem Pkw gegründetes Unternehmen an Gülin Zeisberg weiter, die den Reiseservice – wie gehabt – weiterführen will. Alles bleibt auch bei der neuen Besitzerin „beim alten“.

Weil sie eng mit einem Reisebüro kooperierten, waren unter der Familie Zink die Reiseziele hauptsächlich die Flughäfen Frankfurt und Nürnberg. „Heute haben wir eine kleine Flotte. Unser Fuhrpark umfasst 15 Fahrzeuge, darunter drei Kleinbusse und zwei große Kfz-Anhänger. Im Laufe der Jahre konnten wir unser Dienstleistungsangebot erweitern. Im Sektor Krankenfahrten sind Beförderungen für alle Krankenkassen, Privatversicherte und Patienten von Berufsgenossenschaften bei uns Bestens aufgehoben. Des weiteren führen wir Bahnhofs- Urlaubs- und Kurierfahrten aus. Unser Ziel war es immer, Gäste bequem, stressfrei und sicher ans Reiseziel im In- und benachbarten Ausland zu bringen“, erklärt Günter Zink .

„Nach 32 Jahren blicken wir stolz, aber auch mit etwas Wehmut auf unser Unternehmen zurück. Im Berufsleben gab es zwar Höhen und Tiefen, doch überwiegt die Vielzahl schöner Erinnerungen. Für das in uns gesetzte Vertrauen sind wir dankbar“, fügt das Ehepaar Zink hinzu. „Geeignete Nachfolger zu finden ist nicht einfach“, weiß die Ehegattin, „denn die Arbeit ist umfangreich und es sind einige Hürden zu nehmen“. Gülin Zeisberg hat diese bereits überwunden. Sie bringt die optimalen, fachlichen und persönlichen Voraussetzungen mit. Die Korrespondenz ist neben Deutsch auch in Englisch, Spanisch, Türkisch und Italienisch möglich.

Die motivierte und mutige Nachfolgerin möchte die Firmenphilosophie fortsetzen. „Unser Fahrerteam besteht aus zuvorkommenden, sicheren und langjährigen Mitarbeiter/innen, die für zufriedene Fahrgäste sorgen“, sagt Lydia Zink , die die neue „Chefin“ noch ein Stück begleiten und unterstützen will. Das Aushängeschild, der Firmenname Reiseservice Zink , sowie die bestehenden Kontaktdaten bleiben unverändert.

Gülin Zeisberg denkt auch an die Zukunft. So will sie das Dach des Firmengebäudes mit einer Photovoltaik-Anlage ausstatten. „Damit sind die Voraussetzungen für Elektro-Mobilität geschaffen. Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen, und auch wir wollen – Schritt für Schritt – unseren Beitrag leisten“, sagt sie.

Auf die neuen Herausforderungen freut sie sich. Dafür absolvierte sie im verflossenen Jahr die Unternehmer-Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer, um auf ihr neues Aufgabengebiet gut vorbereitet zu sein. Seit November vorigen Jahres arbeitet Frau Zeisberg schon im Unternehmen mit. Flexibilität und Einsatzbereitschaft von Montag bis Sonntag sind gewährleistet, und das Unternehmen freut sich auf neue Kontakte. heg