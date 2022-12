Ein auf der A70 bei Schweinfurt fahrender Reisebus mit 17 Musikern der Bamberger Symphoniker musste aufgrund einer Warnleuchte, die auf einen technischen Defekt beziehungsweise Brand hinwies, an der Ausfahrt Schweinfurt /Bergrheinfeld anhalten. Bereits kurz nach dem Stopp fing der Bus an zu brennen. Die Musiker , wie auch der Busfahrer konnten den Reisebus unverletzt verlassen, heißt es im Pressebericht der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Die Feuerwehren aus Schweinfurt , Bergrheinfeld, Werneck und Grafenrheinfeld konnten ein Ausbrennen des Busses nicht verhindern. Die Musiker , die sich auf der Rückreise von Konzerten in der Schweiz befanden, setzten ihre Fahrt mit zwei anderen Bussen fort. Der Bus wurde vollständig zerstört, der Schaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt. Ob Instrumente zu Schaden kamen, konnte noch nicht gesagt werden. Die Abfahrt blieb bis ca. 21.45 Uhr gesperrt. pol