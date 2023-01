Der Brauch des Silvesterblasens ist in Langendorf durchaus nicht aus der Mode gekommen. Er fiel jedoch die vergangenen Jahre pandemiebedingt aus. Diesmal hatten sich die Langendorfer Musikanten vorgenommen, die Tradition wieder aufleben zu lassen, was, zur Freude aller gelang.

In der Julian-Breitenbach-Straße, wo das Haus von Altbürgermeister Otmar Pfister steht, trafen sich die Musikanten Punkt 13 Uhr. Zu Gast bei der Familie Pfister waren auch Bürgermeister Johannes Krumm und seine Gattin. Krumm dankte den Musikerinnen und Musikern und wünschte ihnen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. Er schätze es, dass der Musikverein diese Tradition wieder belebe und damit den Altbürgermeister und die Gemeinderäte aus Langendorf „ins neue Jahr spielen“, so Krumm.

Bei frühlingshaftem Wetter bliesen die Musikanten Pfister und Krumm den Marsch – natürlich den Frankenliedmarsch – wie es sich hierzulande geziemt. Musikvereinsvorsitzender Eugen Pfeffermann freute sich für die Musiker, die „endlich wieder einmal ihren Silvestergruß auflegen konnten“ und wünschte dem langjährigen und dem amtierenden Bürgermeister ein gesundes 2023. Krumm widmeten die Musikanten den „Alpenmarsch“, ein Vorgeschmack auf den nächsten Wohnmobil-Urlaub.

Pfister kleidete seinen Dank in Verse und überreichte eine Geldspende an Pfeffermann. Nach Glühwein, Plätzchen und Plausch zogen die Musikanten weiter, um den Langendorfer Gemeinderäten, Jürgen Simon, Felix Geisel, Volker Partsch und Alfons Hausmann einen „guten Rutsch“ zu wünschen. Die musikalische Rundreise endete im Gasthof „Zum Adler“, in dem die Musiker selbst Abschied vom alten Jahr nahmen.