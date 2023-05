Am Muttertag luden die Musikvereine Thulba-Reith und „Frohsinn“ Frankenbrunn alle Blasmusikfreunde zu einem Gemeinschaftskonzert in die Thulbatalhalle ein. Das Nachwuchsorchester der beiden Vereine eröffnete den musikalischen Abend mit einer kleinen Darbietung seines Könnens.

Danach griff das Gesamtorchester das Motto des Frühjahrskonzerts mit der Musik zu den „ Miss Marple “-Filmen auf. Barbara Wigand führte durch das Programm, das immer wieder durch Original-Filmzitate von Miss Marple , gesprochen von Katharina Gerlach, aufgelockert wurde.

An diesem Abend hatte Miss Marple einen neuen Fall zu lösen – sie begab sich auf die Suche nach dem Klang der Welt. Die Hobbydetektivin startete ihre Reise in Österreich und lauschte dort dem „Kaiserin Sissi-Marsch“. Danach ging es in die Karibik, wo sie auf Captain Jack Sparrow traf.

Mit „Silver Creek Valley“, „African Symphony“ oder „Auf einem persischen Markt“ begleiteten die Musiker Miss Marple auf weiteren Stationen ihrer langen Reise. Ihre Suche endete schließlich in Tasmanien zu den Klängen des Konzertmarsches „Abel Tasman“. Abschließend stellte sich die Frage: Konnte Miss Marple den Fall lösen? Hat sie den Klang der Welt tatsächlich gefunden?

In ihrem Schlussplädoyer resümierte sie, dass doch gerade die unterschiedlichsten Kulturen und Musikrichtungen die Welt so interessant und facettenreich machen. Und dass es gerade die Musik ist, die es schafft, Länder und Menschen zu verbinden.

Die zahlreichen Zuhörer in der festlich geschmückten Halle zeigten großen Gefallen an der Auswahl der dargebotenen Musikstücke und brachten dies durch lang anhaltenden Applaus und Standing Ovations zum Ausdruck.

Vor den Zugaben bedankten sich alle Musikanten bei ihrem Dirigenten Andreas Back für sein Engagement und dafür, dass er diesen Gemeinschaftsklang hat entstehen lassen. Selbst Miss Marple war begeistert:

„Der Kerl ist aber wirklich von der flinken Truppe. Donnerwetter.“ red