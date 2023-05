„Für Gott und die Musik zu leben, was Schöneres kann es auf Erden nicht geben“, lautete der Leitsatz auf der ersten Festschrift der Trachtenkapelle Theinfeld . Die seit 1932 nachgewiesene Tradition der Musikertätigkeit in Theinfeld wurde am 6. Januar 1968, durch die Gründung einer Jugendblaskapelle fortgesetzt. Per Beschluss wurde aus der Jugendblaskapelle am 22. März 1987 der Name „Trachtenkapelle Theinfeld “. Das 55-jährige Bestehen feierte die Kapelle jetzt im Rahmen ihres traditionellen „Frühlingskonzertes“ im Musikheim. Ein von Dirigent Pius Ziegler ausgearbeitetes vielseitiges und ansprechendes Programm begeisterte die Besucher und animierte zum Mitmachen.

Vorsitzende Marion Beck begrüßte zu diesem musikalischen Ereignis den 2. Bürgermeister Jürgen Schleier, die Schriftführerin des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) Stefanie Geiling, einige Gemeinderäte und Vertreter benachbarter Musikkapellen und den Ehrenvorsitzenden Thomas Schmitt . Beck betonte, dass die Kapelle seit 1968 ein wichtiger Bestandteil des kleinen Theinfelds ist. Gerade am Nachwuchs, der erstmals in der Gesamtkapelle für ein paar Stücke mitspielen durfte, merkt man, so die Vorsitzende, dass es mit der Musik in Theinfeld weitergeht. Die gleiche Meinung vertrat Stefanie Geiling vom NBMB, die anschließend zusammen mit der Vorsitzenden Marion Beck und ihrem Stellvertreter die Ehrungen vornahm.

Marathon

Nicht nur die Musik, sondern auch ein wahrer Ehrungsmarathon stand an. Ein großes Dankeschön in Form einer Ehrennadel und einem Präsent gebührte zwei ganz verdienten Personen um die Trachtenkapelle. Zum einen wurde Dirigent Pius Ziegler für 25 Jahre Stabführung in der Kapelle mit Urkunde und der Goldenen Ehrennadel geehrt und zum anderen erhielt Thomas Schmitt eine Urkunde samt einem Geschenk zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden und 25 Jahre im Amt des 1. Vorsitzenden.

Vom NBMB wurden geehrt: Fabian Schneider (25 Jahre), Marion Beck und Michael Dietz (je 30 Jahre), Manfred Dietz, Hubertus Geier und Daniela Wagner (je 40 Jahre), Rainer Schmitt (50 Jahre) und für 45 Jahre Dienst im Verein wurden mit der Verdienstnadel und einem Geschenk Norbert Geier und Werner Schmitt bedacht.

Von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) wurden geehrt: Katja Wirsing (für 30 Jahre). Ansgar Englert, Dieter Geier, Armin Helmrich, Alex Klopf, Jürgen Schleier und Robert Schmitt (je 40 Jahre), Oskar Bretscher, Thomas Schmitt und Erich Thain (je 50 Jahre). mib