Am Sonntag, 21. Mai, dem Internationalen Museumstag, eröffnet im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen die Sonderausstellung „Tierisch nützlich – Der Mensch und sein Vieh“. Die familienfreundlich konzipierte Ausstellung bietet überraschende Perspektiven und Entdeckungen über die Beziehung des Menschen zu seinen Nutztieren. Besucherinnen und Besucher können ihre persönlichen Erfahrungen in die Ausstellung einfließen lassen. Die Ausstellung nimmt die Nutztierhaltung auf dem Land in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Fokus. Themeninseln im Museumsgelände veranschaulichen die vielen tierischen Facetten unseres Alltags. Die Wanderausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsgemeinschaft Süddeutsche Freilichtmuseen . Sie wurde vom Fränkischen Freilandmuseum Fladungen realisiert und tourt bis 2028 durch die beteiligten zehn Häuser. Eröffnungsfeier mit tierischen Überraschungsgästen ist für angemeldete Gäste am Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr im Zelt am Picknickweiher. Foto: Jens Enlgert/ Archiv