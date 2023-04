Mit ihrer Aktion „Jäger für eine saubere Umwelt“ erzielten die Jägerinnen und Jäger der BJV-Kreisgruppe Hammelburg , ihre Familien und zahlreiche, freiwillige Helfer vollen Erfolg und bewiesen mit der Aktion engagiertes, verantwortungsvolles Umweltbewusstsein. Bei Dauerregen sammelten sie in den Revieren Müll, Weggeworfenes und Unrat, um all das dem Ort zuzuführen, an den es hingehört - die Mülldeponie .

„Diese Aktion zeigt, dass die Jagd nicht nur verbindet, sondern dass die Jägerschaft einen wichtigen Stellenwert beim Schutz der Umwelt und bei der Hege und Pflege einnimmt“, betont Sabine Sell, Vorstandsmitglied der BJV-Kreisgruppe und Leiterin des Wald- und Flur-Ramadama.

Im Rahmen der revierübergreifenden Sammlung organisierten die Jagdpächter ihre Helfer eigenständig und holten Familienmitglieder , Freunde. Jäger und Vereine mit ins Boot. So kamen rund 350 kleine und große Helfer zusammen, die Wälder, Wiesen und Wege durchkämmten, von Weickersgrüben bis nach Euerdorf und von Untererthal bis nach Aura sowie rund um Hammelburg . „Überaus erfreulich war, dass sich auch andere Vereine aus verschiedenen Ortschaften mit einbrachten, so die Jugendfeuerwehr aus Obereschenbach inklusive einigen Helfern aus dem Stadtteil und der Obst- und Gartenbauverein und die Feuerwehrjugend aus Diebach“, freute sich die Schriftführerin.

Wenig Grund zur Freude erbrachten dagegen die illegal abgelagerten Fundstücke im „wunderschönen, deutschen Wald“. Verpackungsmüll, Glasflaschen, Dosen, Klappstühle, gefüllte Müllsäcke und Plastikplanen waren zu erwarten. Ganze Teppiche, Autoreifen mit und ohne Felgen, ein Kinderwagen, Fahrräder, Mofa-Teile, ein Autospoiler und Essenreste wie Roh-Wurst hatten die Sammler jedoch nicht vermutet. Den Vogel schoss eine beschädigte Christusfigur aus Porzellan ab. „Es ist unglaublich, wie die Leute den Wald behandeln“, entfuhr es einer Sammlerin kopfschüttelnd.

Natürlich gab es auch eine Brotzeit und Getränke. Die jüngsten Sammler wurden nach Hause gefahren, um sich trockene Bekleidung zu besorgen.

Das Kommunal-Unternehmen Abfallwirtschaft des Landkreises stellte kostenfrei drei Container am Sportzentrum auf, in die die Sammler ihre Funde deponierten, nachdem Jäger und Jagdpächter sie aus den Revieren angekarrt hatten. Doch die randvollen Container mit je sieben Kubikmeter reichten längst nicht aus. Ein riesiger Sack voll Unrat und etliche Fuhren in die Mülldeponie nach Wirmsthal sorgten schließlich dafür, dass der Dreck regelgemäß entsorgt werden konnte.

Die Sammler waren sich einig: „Es ist erschreckend, was Menschen in der Flur und im Wald wegwerfen und entsorgen.“ Für die Jägerschaft und die Helfer war es ein Ansporn, diese Aktion zu wiederholen. Ob die Maßnahme jedes Jahr gestartet werden kann oder eventuell jedes zweite Jahr, ist noch offen, meint Sabine Sell, die auf jeden Fall eine Wiederholung anstrebt. heg