Im Rahmen der Augustinus-Akademie stellt Carolin Oser-Grote am Sonntag, 23. April, um 19.30 Uhr in der alten Aula am Stenayer Platz die schillernde Persönlichkeit des Augustiners P. Jordan Simon vor, der als Aufklärer und Hochverräter im 18. Jahrhundert von sich Reden machte. Heute sind P. Jordan und sein bewegtes Leben in Münnerstadt kaum mehr jemanden bekannt. Der Mönch stammte aus Bad Neustadt und besuchte in Münnerstadt das Gymnasium der Augustiner . Als Mitglied des Ordens kam er nach Erfurt, floh jedoch aus dem Kloster und suchte in Münnerstadt und Bad Kissingen Unterschlupf. Eine Weile verbrachte P. Jordan in Würzburg. Er kehrte nach Erfurt zurück, musste dann aber ein zweites Mal fliehen, diesmal als Hochverräter. Auf der Flucht war er Gast in verschiedenen Fürstenhöfen. Er sei auf jeden Fall eine spannend-schillernde Persönlichkeit mit vielen Überraschungen und gehörte zu den Größen der katholischen Aufklärung, heißt es im Pfarrbrief der katholischen Pfarrgemeinde.

Die Referentin Carolin Oser-Grote ist Leiterin der Forschungsbibliothek des deutschen Augustinerordens. Nach dem Vortrag besteht Möglichkeit zum Austausch. eik