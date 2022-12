Die Fliesenfachfirma Hieke hat ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum begangen und verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet. Bei einer Adventsfeier ehrte Firmenchef Thomas Hieke seinen Mann der ersten Stunde, Anton Müller, für seine 50-jährige und Manuel Kirchner für seine 25-jährige Zugehörigkeit zum Unternehmen, wie es in einer Mitteilung an die Presse heißt.

Auf 20 Jahre Zugehörigkeit kann Andreas Schmitt zurückblicken. „Du warst der erste Lehrling, den ich zum Beruf des Fliesenlegers ausbilden durfte“, sagte Firmeninhaber Thomas Hieke bei der Feier.

„Als Mittelständler bin ich auf motivierte Mitarbeiter angewiesen, oftmals sei die Belegschaft bereit, kurzfristig weit über das normale Arbeitspensum von Überstunden und Wochenendarbeit zu gehen“, so Thomas Hieke weiter. Besonderen Dank zollte er Marcel Marek, der ihm in Sachen Organisation schon sehr viel Arbeit abnehme.

Die Firmengeschichte: Kurzfristig fasste der im letzten Jahr verstorbene Seniorchef Rudolf Hieke von 50 Jahren den Entschluss zur Selbstständigkeit. Er war jahrelang als Meister in einer Bad Kissinger Baustoffhandlung und Fliesenfachfirma tätig gewesen. Schnell wuchs das Unternehmen zu einer Belegschaftsstärke von zwölf Personen an. 1995 zog die Fliesenfachfirma, die sich ganz auf Fliesen- und Natursteinarbeiten spezialisierte, aus der Garitzer Kirchbergstraße ins Gewerbegebiet Arnshausen /Reiterswiesen um. Auf einem über 6000 Quadratmeter großen Areal entstand eine Gewerbehalle mit Außenanlage. Nach drei Jahrzehnten übertrug Rudolf Hieke im Jahr 2000 die Verantwortung an seinen Sohn Thomas. hsu