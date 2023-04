Eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Brückenau wollte am Donnerstag ein Kleinkraftrad anhalten, das auf der Staatsstraße 2289 Höhe Riedenberg unterwegs war. Der Fahrer ignorierte die Stoppzeichen und versuchte, sich der Kontrolle durch eine riskante Fahrt über den Sinntalradweg zu entziehen, schreibt die Polizei Bad Brückenau in ihrem Bericht. Spaziergänger dort sprangen zur Seite, um sich in Sicherheit zu bringen. Kurze Zeit später konnte der Flüchtige im Ortsbereich Riedenberg gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 39-jährige Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, so die Polizei weiter. Außerdem gab es Anzeichen von Drogenkonsum vor der Fahrt, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Versuch, unerkannt eine geringe Menge Amphetamin zu verstecken, wurde von den Polizeibeamten vereitelt. Wegen der Verstöße gegen das Verkehrs- und das Betäubungsmittelrecht läuft nun ein Ermittlungsverfahren, so die Polizei . Zeugen, die die Fahrt des Mannes auf dem Radweg mitbekommen haben oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Brückenau, Tel. 09741/ 6060, zu melden. pol