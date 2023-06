Was machen ein Bollerwagen, viele Handschuhe, zahlreiche Müllgreifer, verschiedene Müllsortierbehälter und fleißige Hände gemeinsam? Sie sammelten Müll wie haufenweise Zigarettenkippen, Scherben, Plastik und vieles mehr aus den Ritzen des Kopfsteinpflasters am Marktplatz.

Dies war Ende Mai beim Regionalmarkt in Bad Brückenau zu erleben, teilt das Bündnis Familie in einer Pressemeldung jetzt mit. In ihren neongelben Warnwesten fielen die Aktiven sehr gut im Stadtbild auf. Es waren zahlreiche große und kleine Helferinnen und Helfer unterwegs und am Stand von Sauberhaft konnten Bürgerinnen und Bürger Informationen zu der Aktion und dem Projekt erhalten.

Durchgeführt werden die Organisation und der Verleih der Utensilien von Bündnis Familie in städtischer Trägerschaft, mit großer Unterstützung durch Heike Greenberg-Kremser und Franziska Kaul aus dem Stadtrat. Das Angebot ist für Schulklassen und Kleingruppen aus Kindergärten und Vereinen gedacht als aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Nähere Informationen dazu gibt es bei Bündnis Familie unter Tel. 0151/234 404 61, heißt es weiter in der Pressemitteilung. red