Einen grausigen Fund machte die Fuldaer Polizei am Mittwochmorgen. Gegen 8 Uhr ging ein Zeugenhinweis über eine leblose Person im Bereich der Adenauerstraße ein. Die Einsatzkräfte fanden dort einen 38-jährigen Mann, der tot auf einem Fußweg lag. Wie die Polizei mitteilt, ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei bereits am Abend einen 37-jährigen Tatverdächtigen im Innenstadtbereich fest. Außerdem wurden drei weitere Zeugen zur Dienststelle in Fulda gebracht. Diese konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Präsidium wieder verlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatverdächtigen werden weiterhin mit Hochdruck geführt. Der 37-Jährige wurde am späten Donnerstagnachmittag einem Richter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an. Diese ergab, dass der Mann durch insgesamt fünf Schüsse, darunter vier Steckschüsse und ein Durchschuss, in den Bereich des Torsos verletzt wurde, was zum inneren und äußeren Verbluten und letztlich zum Tod des Mannes führte.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Adenauer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, sich beim Polizeipräsidium Osthessen, Tel. 0661/105 44 44, zu melden. pol