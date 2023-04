Die noch fehlende neue Tür für das Thundorfer Rathaus , Stellungnahmen zu Vorhaben in der Nachbargemeinde Maßbach und die Kampfmittelerkundung im erweiterten Baugebiet Unterer Berg II in Rothhausen bildeten die Eckpunkte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Thundorf .

Zu Beginn wies Bürgermeisterin Judith Dekant die Gemeinderäte daraufhin, zukünftig bei Wortmeldungen wieder verstärkt darauf zu achten sich entsprechend zu melden. Sie wird im Anschluss dann diejenigen in der Reihenfolge mit Namen aufrufen.

Im Rahmen der Renovierungsarbeiten am Rathaus in Thundorf sollte unter anderem die Eingangstür ausgetauscht werden. Im August 2021 wurde eine entsprechende Ausschreibung durchgeführt. Zum Submissionstermin lag kein Angebot vor. Allerdings stellte eine Schreinerei in Aussicht, zum Jahresende ein entsprechendes Angebot abgeben zu können.

Noch Geld vorhanden

Inzwischen wurde auf Nachfrage des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach von dieser Schreinerei ein Angebot in Höhe von 5628,70 Euro für den Einbau der Eingangstür abgegeben. Aus dem Haushalt 2022 stehen noch 11.000 Euro für die Renovierung des Rathauses zur Verfügung. So beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Firma mit dem Einbau der Tür zu beauftragen.

Ebenfalls einstimmig erfolgte der Beschluss, keine Einwände gegen die Erweiterung des Baugebiets „Gleichstadt“ in Poppenlauer zu erheben. Gleiches gilt für die 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Auberg“ mit Berichtigung des Flächennutzungsplanes des Marktes Maßbach.

Im Rahmen der Erweiterung des Baugebietes Unterer Berg II im Gemeindeteil Rothhausen wurde eine Kampfmittelerkundung durchgeführt. Nach Auswertung der Luftbilder und Unterlagen sowie den dazu geschilderten Fakten besteht ein grundsätzlicher Kampfmittelverdacht. Eine Kampfmittelerkundung/-sondierung ist notwendig.

Seitens der Firma wurde eine manuelle Oberflächensondierung mit direkter Bergung von festgestellten Verdachtspunkten empfohlen. Erst nach abgeschlossener Sondierung und Bergung kann die Freigabe für das Projektgebiet erteilt werden. Durch die Firma wurde ein entsprechendes Angebot für knapp über 10.000 Euro abgegeben. Der Gemeinderat stimmte einhellig zu.

Zuschuss für die Caritas

Der Caritasverband Bad Kissingen hat einen Antrag auf Förderung für caritative Leistungen in Höhe von 0,50 Euro je Einwohner beantragt. Das entspricht bei einer Einwohnerzahl von 1015 Personen einem Zuschussbetrag von 507,50 Euro . Der Gemeinderat beschloss bei zehn zu drei Stimmen, dem Antrag des Caritasverbandes Bad Kissingen zu entsprechen und für das Haushaltsjahr 2023 einen einmaligen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 520 Euro zu gewähren.

Für die Wahl der neuen Schöffen haben sich Jürgen Gleißner und Michael Seufert beworben. Beide erhielten die Bestätigung des Gemeinderats . Neben den Schöffen werden auch Jugendschöffen gesucht. Die Gemeinde ist bereits mit zwei möglichen Bewerbern in Kontakt. Dennoch bat Dekant den Gemeinderat darum, sich über mögliche weitere Kandidaten Gedanken zu machen.