Eine bisher nie erreichte Zahl von 31 Frauen und Männern hat sich auf den fast 90 Kilometer langen und bekannten Weg von Winkels nach Vierzehnheiligen gemacht. Start zur Wallfahrt war am 19. Juni um 6 Uhr an der St. Bonifatius-Kirche. Inzwischen ist das Verhältnis von Fahrrädern einerseits zu Pedelecs (E-Bikes) andererseits umgekehrt als noch vor ein paar Jahren. Lediglich zwei „junge“ Männer waren noch nicht mit Motorunterstützung unterwegs, heißt es im Pressebericht der Organisatoren.

Zu dieser „Jubiläumsfahrt“ waren die Aktiven wie immer bunt zusammengewürfelt, kamen aus Winkels sowie aus Nachbarorten, sogar aus dem Landkreis Schweinfurt. Und, in bester Tradition, konnte die Gruppe wieder auf die geistliche Begleitung von Heribert Kaufmann (Pfarrer in Kleinostheim, St. Laurentius und ehemaliger Kaplan in Bad Kissingen/ Winkels ) zählen. Dank der guten Vorbereitung des Events durch Werner und Silvia Heinze stand dem Start nichts mehr im Wege.

Beten für den Frieden

Die Hinfahrt bei angenehmen Temperaturen ging leicht von den Füßen, begleitet von vorgelesenen Impulsen an den Zwischenstationen.

Schon in Sichtweite des Klosters Banz stimmten alle in das Bitt- beziehungsweise Fürbittgebet für den Frieden in der Ukraine ein, wofür ein Flyer ausgeteilt worden war. Das Ziel, das Gästehaus Vierzehnheiligen , war dann schon um 13.30 Uhr erreicht.

Jetzt war Durchatmen und Check-In angesagt. Bis alle ihre Zimmer bezogen hatten, traf man sich schon mit den treuen Wallfahrern aus der Heimat, die inzwischen in Fahrgemeinschaften eingetroffen waren.

Das immer gleiche Motto: „Aufbrechen – Durchhalten – Ankommen“ war für den ersten Tag erfüllt. Das Highlight des ersten Wallfahrtstages ist jeweils der gemeinsame Gottesdienst um 16 Uhr in der Basilika, der exklusiv für die Winkelser von Heribert Kaufmann zelebriert wird, musikalisch begleitet von Markus Wollmann ( Dekanatskantor aus Bad Brückenau, der auch aktiver Teilnehmer der Wallfahrt ist).

Beim und nach dem gemeinsamen Abendessen gab es ausführlich Gelegenheit zum Austausch untereinander und zum Danken an alle, die zum Gelingen dieser Wallfahrt beigetragen haben.

Für jeweils 14-malige Teilnahme wurden Doris Halbig und Kerstin Krebs geehrt. Und, auch anlässlich des 20-Jährigen, hat der Teilnehmer Erwin Kiesel für alle in liebevoller Handarbeit Holzkreuze angefertigt, die, von Pfarrer Kaufmann geweiht, nach dem Gottesdienst an alle Rad-Wallfahrer verteilt wurden.

Die Rückfahrt war mit 107 Kilometern entlang dem Mainradweg üblicherweise etwas länger und von heißen Temperaturen und intensiver Schwüle begleitet. Alle waren dankbar für eine gelungene Tour (ohne Verletzungen), in harmonischem Gemeinschafts-Geist und mit Vorfreude auf 2024!

Weitere Info: katholischekirchebadkissingen.de red