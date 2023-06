„Es war eine richtig schöne Tour, sehr abwechslungsreich, es war alles dabei und nicht zu steil“: Das war das Fazit zweier Frauen zum 39. Radwandertag der DJK Oehrberg . Den 94 Teilnehmern standen wieder zwei unterschiedlich lange Strecken zur Auswahl. Marco Sell und Steffen Schlereth hatten sie im Vorfeld ausgewiesen. Bei der großen Runde mussten 33 Kilometer, bei der kleinen 13 Kilometer zurückgelegt werden.

Gut, dass es angesichts der Hitze überwiegend durch die schattenspendenden Wälder ging. Die Radler starteten am Oehrberger Sportheim zum Seifertshof, Geroda und Schildeck. Hier ging es in Richtung Berghaus zurück nach Platz. An der Verpflegungsstation am Bisslingbrunnen in Platz konnten sich die Teilnehmer stärken, bevor es durch den Waldfensterer Forst zum Ziel Sportheim Oehrberg zurückging.

Dort spielte am Abend Nils Rölling die Glücksfee bei der Tombola mit Geld- und vielen Sachpreisen. Den 1. Preis (250 Euro ) erhielt Ralf Schlereth. Evi Kaiser gewann den 2. Preis in Höhe von 100 Euro . 3. Gewinner war Arian Metz, der einen Gutschein im Wert von 50 Euro erhielt. Zweiter Vorsitzender der DJK Oehrberg , Randolf Sell, dankte allen Sponsoren.

Ältester Teilnehmer des Radwandertags war Alfred Hohmann (71) aus Schondra. Die beiden jüngsten Teilnehmer waren mit neun Jahren Luna Baier und Rosa Schlereth. ksg