In der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen fand am Donnerstag, 25. Mai, ein Vorlesewettbewerb der zweiten Klassen statt. Acht Schüler, jeweils vier Mädchen und vier Jungen, die sich bereits in ihren Klassen als beste Vorleser durchsetzen konnten, traten nun in der Endrunde gegeneinander an und konnten ihre Lesefähigkeiten unter Beweis stellen, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Schule.

Der Wettbewerb zielt auf die Leseförderung ab, ein dringendes Anliegen, wenn man die jüngsten Ergebnisse der Iglu-Studie berücksichtigt, die zeigen, dass 25 Prozent der Grundschüler erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen haben, heißt es weiter.

Mila Schloßbauer und Anton Rüth (beide 2b) wurden nach eingehender Beratung der Jury als Gewinner ermittelt. Die Entscheidung wurde sowohl auf der Grundlage eines selbst ausgewählten Textes als auch eines unbekannten Textes getroffen, den die Schüler vorlasen.

Die weiteren herausragenden Vorleserinnen waren Helene Dürheimer (2a), Lina Kiesel (2c) und Lou Heinz (2d). Bei den Jungen machten Andreas Stumpf (2a), Silas Röder (2c) und Klaas Lorenz (2d) mit einer starken Leseleistung auf sich aufmerksam.

Die schwierige Aufgabe, die besten Vorleser zu ermitteln, fiel der vierköpfigen Jury zu, bestehend aus der stellvertretenden Schulleiterin Frau Seitz sowie Frau Schneider, Frau Greubel und Frau Hirschmann. Die Entscheidung war nicht einfach, da alle acht Schüler ihre Texte eindrucksvoll vorlasen und bewiesen, dass sie die Besten ihrer Klasse sind. Die Teilnehmer erhielten als Anerkennung ihrer Leistung Urkunden und Büchergutscheine. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und soll laut den Organisatorinnen Frau Bauer-Wischang und Frau Seufert im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden, heißt es weiter. red