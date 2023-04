In Zusammenarbeit der Bund Kreisgruppe Bad Kissingen und der Buchhandlung Bücher Pavillon startet am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr eine Vortragsreihe. Michael Adler referiert an diesem Abend zum Thema „ Klimaschutz ist Menschenschutz“ im Bücher Pavillon in Bad Bocklet , heißt es in einer Pressemeldung.

„ Klimaschutz ist Menschenschutz“ – Worte können die Welt verändern, weil sie unser Denken prägen. Das gilt besonders für komplexe Angelegenheiten wie die Klimakrise. Für die Veränderungen, die vor uns liegen, brauchen wir deshalb positive Worte und Bilder. Nur dann kommen wir ins Handeln und verdrängen die uns bedrückenden Tatsachen nicht, heißt es weiter. Der Kommunikationsexperte Michael Adler entwirft eine positive, motivierende Klimasprache. Statt von Verzicht und Kosten zu reden, erzählt er lebensfrohe Geschichten von „desirable futures“: von lebenswerten, grünen Städten, von einer Landwirtschaft, die Tiere, Pflanzen und Boden achtet, und von natürlichen Energien, heißt es weiter.

Michael Adler arbeitet als Journalist und Kommunikationsexperte seit drei Jahrzehnten an der Nachhaltigkeitswende und war viele Jahre Chefredakteur des VCD-Magazins „fairkehr“. Vor zehn Jahren gründete er seine eigene Agentur „tippingpoints“ für nachhaltige Kommunikation. Hier arbeitet er an den kulturellen und politischen Kipppunkten, um Verhältnisse und Verhalten ändern zu können.

Der Eintritt ist frei, zur besseren Organisation ist aber eine Anmeldung unter Tel. 09708/705 024 oder per Mail an service@buecher-pavillon.de gewünscht. red