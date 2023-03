Gleich drei Produkte der Metzgerei Faber wurden beim „Bayerischen Metzger-Cup“ von Staatsminister Florian Herrmann mit Bestnoten prämiert. Bei der jährlichen Qualitätsprüfung des Bayerischen Fleischerverbandes wurden über 500 Proben durch neutrale Sachverständige auf den Prüfstand gestellt. Dabei geht es neben dem optischen und handwerklichen Erscheinungsbild um Frische und Geschmack. Zudem wurden von einem akkreditierten Labor die Produkte mikrobiologisch untersucht.

Ausgezeichnet wurden drei klassische Spezialitäten aus der traditionsreichen Handwerksmetzgerei: Die fränkische Rostbratwurst, die Weißwurst und der gekochte Schinken.

„Stellvertretend dürfen wir diese besondere Auszeichnung in unserem 125-jährigen Jubiläumsjahr entgegennehmen und sind deshalb riesig stolz auf unser Team! Denn unser Team ist es, das täglich diese Handwerksqualität mit großem Engagement herstellt. Eine absolute Spitzenleistung“, so das Unternehmerehepaar Thomas Faber und Johanna Nemeth laut Mitteilung. „Wir freuen uns natürlich besonders, in unserem 125. Jubiläumsjahr mit unseren Produkten, dem Augenmerk auf traditionelle Rezepturen, eine handwerklich regionale Verarbeitung mit eigenen Gewürzkompositionen ohne Geschmacksverstärker und unnötige Zusatzstoffe die maximal mögliche Bewertung für unsere Qualität und Geschmack verliehen bekommen zu haben“, so der gelernte Metzger, Koch und Fleischsommelier Thomas Faber. „Der wichtigste Maßstab für die Qualität unserer Produkte ist und bleibt natürlich der Kunde. Aber sich ab und an auch mal der kritischen und neutralen Prüfung durch Fachleute zu stellen, gehört auch dazu und ist sehr wichtig, um das eigene Qualitätsniveau auch im Vergleich mit vielen anderen Handwerksbetrieben einzuordnen“, so Faber weiter. Sein Dank ging bei einer Übergabe des Pokals und der Urkunden vor allem an das Team aus der Metzgerei-Produktion unter Leitung von Jürgen Unger red