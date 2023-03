Im Rahmen eines großen Familientreffens in der Stadthalle Neusäß hat der Fleischerverband Bayern die Preisträger des Metzger Cups 2022/ 2023 geehrt. Zu diesen gehörte auch die Metzgerei Alles aus Frauenroth , die den begehrten Pokal sowie die Auszeichnungsurkunden für ihre Produkte Eier- und Speckwurst erhielt. In einer feierlichen Veranstaltung überreichte Landesinnungsmeister Konrad Ammon, gemeinsam mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann sowie Roland Hefter, die Pokale und Urkunden an die Betriebe.

Mit Liedern und Geschichten aus seinem Repertoire sorgte der Münchner Schauspieler, Kabarettist und Sänger zudem für ausgelassene Stimmung. Landesinnungsmeister Ammon gratulierte in seiner Rede nicht nur allen teilnehmenden Betrieben, sondern hob die besondere Leistung hervor. „Sie haben sich freiwillig dem Urteil der neutralen Jury aus Wissenschaftlern und Metzgermeistern gestellt und gezeigt, was das Metzgerhandwerk ausmacht. Ihre Produkte haben dabei voll überzeugt und damit gehören Sie zur Champions-League des Metzgerhandwerks“, so Ammon.

Zu den Gratulanten gehört auch Staatsminister Florian Herrmann . „Wir sind dankbar für Ihre tägliche Arbeit und ihre qualitativen Produkte, die Sie in ihren Betrieben täglich herstellen. Bayern ist stolz auf sein Metzgerhandwerk“, würdigte er die Leistungen der Betriebe.

Der Metzger-Cup ist die alljährliche Produkt- und Qualitätsprüfung des bayerischen Metzgerhandwerks. 126 Betriebe und drei Berufsschulen aus ganz Bayern hatten insgesamt 540 Produkte eingereicht. Diese wurden durch neutrale Sachverständige aus Wissenschaft und Handwerk bewertet und durch ein Labor mikrobiologisch untersucht. Die Produkte für die Prüfung werden spontan aus der laufenden Produktion entnommen. red