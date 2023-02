Von der Professionalität und Kreativität der deutschen und internationalen Bio-Branche durften sich sechs Akteure der Öko-Modellregion Oberes Werntal ein Bild machen. Am Vormittag wurde für die Öko-Modellregionen in Bayern eine Führung über das riesige Messegelände organisiert: Vom Allgäuer Bio-Käse über fränkische Bio-Tiefkühlbackwaren bis hin zu einer niederbayerischen Mühle, die ausschließlich Bio-Getreide verarbeitet, war für jedes Interesse etwas dabei, heißt es in einer Pressemitteilung der Modellregion. „Es ist ja unglaublich, dass man einfach alles in Bio-Qualität erhalten kann – und so viel aus Bayern“, resümiert ein Teilnehmer.

Gerade die Ernährung in der Außer-Haus-Verpflegung spielt derzeit eine große Rolle im Oberen Werntal: Viele Kommunen wünschen sich einen höheren Anteil von regionalen Bio-Lebensmitteln in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung. Da traf es sich gut, dass Bianca und Michael Ehwalt vom Cateringunternehmen „Genießerwerk“, die unter anderem Kindergärten und Schulen im Oberen Werntal beliefern, Motivation und Inspiration von der Biofach mit zurück in ihre Unternehmensküche nehmen durften.

Laut „Öko-Barometer 2022“ - einer Umfrage zum Konsum von Bio-Lebensmitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft - geben 89 Prozent der Befragten trotz Inflation und Kaufzurückhaltung am gesamten Lebensmittelmarkt an, in Zukunft Bio-Lebensmittel kaufen zu wollen.

red