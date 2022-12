Züchter des Vereins Vogelfreunde Bad Kissingen haben an der 72. Deutschen Meisterschaft des Deutschen Kanarien- und Vogelzüchterbundes in Bad Salzuflen teilgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins .

Dabei errang Roland Hehn aus Nüdlingen seinen 23. Deutschen Meistertitel. Thomas Weisenseel aus Brendlorenzen wurde 1. Sieger und 2. Sieger mit Farbkanarien. In Bad Salzuflen wurden über 7000 Vögel zur Schau gestellt.

Ende Januar werden auch mehrere Mitglieder der Vogelfreunde aus Bad Kissingen ihre Vögel bei der Weltmeisterschaft in Neapel zur Schau stellen. Auch dort hoffen sie auf ein erfolgreiches Abschneiden. red