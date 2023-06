Erst vor gut einem Jahr wurde der neue Wasserhochbehälter auf dem Johannesberg mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 400 Kubikmetern in zwei Stahltanks in Betrieb genommen. Trotzdem diskutierte der Rannunger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über die Sicherung der langfristigen Wasserversorgung der Gemeinde und über das weitere Vorgehen.

Zwei Brunnen (I und II) hat die Gemeinde bereits. Infrage kommen die Sanierung der Brunnen und ihre Tieferlegung, ein neuer Brunnen oder auch der Anschluss an eine Fern-Wasserversorgung. Eine Mitarbeiterin der Firma Baurconsult aus Haßfurt war eigens zur Sitzung gekommen, um die Gemeinderäte zu informieren.

Die Wasserversorgung ist finanziell sehr aufwendig für die Gemeinde, da es für Neubauten keine staatlichen Zuschüsse gibt und deshalb die Bürgerinnen und Bürger über hohe Wasserkosten oder aber über Beiträge (wie beim Wasserhochbehälter geschehen) zur Kasse gebeten werden müssen. Gemeinderat Joachim Weigand (CSU/FW) schlug vor, den Brunnen II zu sanieren und dabei tiefer zu bohren. Die Expertin aus Haßfurt entgegnete jedoch, dass dann eine Wasser-Notversorgung geschaffen werden müsse und dass die Sanierung des Brunnens II nicht als zweites Standbein angesehen werden könne.

Stefan Winterbauer (CSU/FW) schlug vor, die bestehende Grundwassermessstelle als Notversorgung zu nutzen. Yvonne Seufert (CSU/FW) wollte wissen, ob ein anderer Standort als der bisher geplante für den Neubau eines Brunnens gesucht werden kann. Dieser solle möglichst nahe am Tiefbehälter liegen, damit möglichst wenige Leitungen verlegt werden müssen und auf diese Weise Kosten gespart werden können.

Ein förmlicher Beschluss wurde nicht gefasst. Das Haßfurter Büro soll nun die möglichen Alternativen, das Tiefenbohren des Brunnens II, Nutzung der bestehenden Grundwassermessstelle als Notversorgung und einen Standort für einen neuen Brunnen III in der Nähe des Tiefbehälters prüfen. Im Haushalt der Gemeinde, der in einer der nächsten Sitzungen verabschiedet werden soll, sind noch keine Mittel für die Sicherstellung der zukünftigen Wasserversorgung im Investitionsplan enthalten.

In ihrer Präsentation hatte die Vertreterin von Baurconsult auch den möglichen Anschluss an die Fern-Wasserversorgung RMG (Wasserzweckverband Rhön-Maintal-Gruppe) ins Gespräch gebracht. Diese stellt sich auf ihrer Internetseite so vor: „Als großer Wasserverband zwischen der Rhön und dem Maintal ist es unsere Aufgabe, nahezu 100.000 Wasserkunden mit Wasser von bester Qualität zu beliefern.“

Auf der Tagesordnung stand der Antrag des Musikvereins auf Gewährung eines Zuschusses für das Projekt „WIM – wir musizieren“ an der Grundschule in Poppenlauer . Auch Maßbach und Thundorf wurden um Zuschüsse gebeten. Der Rat beschloss, einen freiwilligen Zuschuss von 1300 Euro zu geben.