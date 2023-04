Die Laienspielgruppe aus Thundorf unter der Leitung von Hilmar Kehl präsentirete am Sonntag zum letzten Mal in dieser Theatersaison den lustigen Dreiakter „Termin bei Petrus“ in der Festhalle.

Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden mit dem Besuch, war es doch auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler eine Anerkennung für ihre Leistungen. Insgesamt kam das Stück elf Mal zur Aufführung und wurde insgesamt von 1500 Theaterfreunden besucht.

Auch in diesem Jahr spendete die Theatergruppe wieder einen Großteil ihrer Einnahmen an Vereine und Institutionen. Insgesamt lagen drei Anträge auf eine Förderung vor, die allesamt mit je 500 Euro bedacht wurden. Die Übergabe an die Kirchenverwaltung Theinfeld für die Restaurierung eines Holzkreuzes, das Kinderhaus „Unterm Regenbogen“ und an die Malteserjugend Thundorf erfolgte nun bei der letzten Vorführung durch den Organisationsleiter Peter Göbel und dem Regieleiter Hilmar Kehl.

Obwohl 2021 aufgrund der Corona-Pandemie die Aufführungen ausfallen mussten, spendierte die Laienspielgruppe auch 1000 Euro für die Flutkatastrophe in Ahrweiler und 380 Euro für die Kinderkrabbelgruppe, der Malteser. Mit einem Schreiben bedankte sich MdL Horst Gies , auch im Namen des Kreises Ahrweiler, bei der Theatergruppe für die großzügige Spende. mib