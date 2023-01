Noch bis 19. Januar ist Zeit, den Führerschein umzutauschen – wenn man zwischen 1959 und 1964 geboren wurde und die Fahrerlaubnis auf Papier gedruckt ist. Aktuell ist die Nachfrage in der Fahrerlaubnisbehörde im Landratsamt Bad Kissingen hoch, sowohl in Bad Kissingen-Hausen als auch in Hammelburg. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörden sind derzeit an allen verfügbaren Kunden-Schaltern im Einsatz“, sagt Sachgebietsleiter Ralph Heinrich laut Pressemeldung. „Wegen der verstärkten Terminnachfrage kann es aber passieren, dass die Bürgerinnen und Bürger ihren Wunschtermin online nicht buchen können, sondern stattdessen einen späteren Termin nehmen müssen.“ Das Terminangebot wurde erweitert: Es werden täglich neue Termine freigeschaltet. Wer bei der Online-Terminvereinbarung seinen Wunschtermin nicht buchen kann, sollte es später versuchen. „Wir bitten darum, die Termine ausschließlich online zu vereinbaren und von telefonischen Anfragen abzusehen. Wir sind bemüht, allen Bürgeranliegen so schnell wie möglich nachzukommen“, sagt Ralph Heinrich (Info: kg.de/m_15511). red