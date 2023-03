Wie aktuelle Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik zeigen, blickt Mainfranken auch für 2022 auf ein lebhaftes Gründungsgeschehen zurück. So wurden in der Region im vergangenen Jahr insgesamt 7309 Unternehmen angemeldet, 5795 Gewerbe wurden abgemeldet, heißt es in einer Mitteilung der IHK Würzburg-Schweinfurt .

„Die Gründungsdynamik in Mainfranken bleibt weiter hoch“, bilanziert darin Dr. Christian Seynstahl, IHK-Bereichsleiter für Standortpolitik und Unternehmensförderung. Er verweist auf den Gründungssaldo, also die Differenz aus Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen. Dieser lag im Jahr 2022 bei plus 1514. „Diese Zahl ist sehr erfreulich, dennoch fällt der Überschuss im Vergleich zum Jahr 2021 deutlich geringer aus. Damals hatte er bei plus 2132 gelegen“, gibt Seynstahl zu bedenken.

Interesse ist groß

Während die Zahl der Gewerbeabmeldungen gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil geblieben ist (2021: 5829), wurden im vergangenen Jahr in der Region rund acht Prozent weniger Unternehmen angemeldet als noch 2021 (Gewerbeanmeldungen 2021: 7961). „Wenn wir berücksichtigen, vor welch großen Herausforderungen die Gründerinnen und Gründer im vergangenen Jahr gestanden haben – von der Coronapandemie bis hin zu den stark gestiegenen Energiepreisen – , ist es dennoch sehr erfreulich, dass das Interesse an der beruflichen Selbstständigkeit in Mainfranken nach wie vor so hoch ist.“

Die IHK setzt sich für attraktive Rahmenbedingungen bei der Unternehmensgründung ein und wirbt aktiv für die Themen Selbstständigkeit und Unternehmertum, heißt es in der Pressemeldung weiter. „Uns ist wichtig, dass Gründungsinteressierte mehr Planungssicherheit bekommen, etwa beim Finanzbedarf oder bei der Minderung bürokratischer Lasten. Hier ist vor allem die Politik gefragt.“

Unterschiedliche Entwicklung

Innerhalb Mainfrankens gestaltet sich die Entwicklung des Gründungsgeschehens sehr unterschiedlich. So weisen zwar alle neun Gebietskörperschaften für das Jahr 2022 einen positiven Gründungssaldo aus, die Spannweite reicht jedoch von plus 92 in der kreisfreien Stadt Schweinfurt bis zu plus 282 im Landkreis Schweinfurt.

Vorbereitung ist wichtig

„Vorbereitung ist das A und O. Das gilt selbstverständlich auch für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit. Wir stehen allen Gründungsinteressierten in Mainfranken mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen mit unseren vielfältigen Beratungsangeboten“, erklärt Seynstahl.

Weitere Informationen rund um die berufliche Selbstständigkeit sowie zahlreiche Veranstaltungshinweise gibt es im Internet unter wuerzburg.ihk.de/gruendung. red