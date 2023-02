Bürgermeister Armin Warmuth stellte in der Bürgerversammlung Zahlen, Statistisches und Großprojekte der Stadt Hammelburg sowie dem Ortsteil Morlesau /Ochsenthal vor. Bei den Einwohnerzahlen hatte Morlesau /Ochsenthal einen Zuwachs um 11 auf 218 Einwohner zu verzeichnen und konnte sich vom kleinsten Ortsteil Feuerthal (196) etwas absetzen. In Morlesau wurden der Handlauf der Saalebrücke erneuert und eine Baumbank aus Robinienholz für den Dorfplatz angeschafft. Geplant seien die Erneuerung der Sitzgruppe und die Instandsetzung des Bildstockes. Der Einbau von Toiletten in den linken Teil der Zehntscheune soll 2024 erfolgen.

2022 sei der Haushalt der Stadt mit rund 40 Millionen Euro fast doppelt so groß gewesen wie vor zehn Jahren, berichtete Warmuth weiter. Als Großprojekt benannte er die Sanierung und Neugestaltung der Bahnhofstraße und verwies auf den Wettbewerb zur Brunnengestaltung. Die offizielle Übergabe der Straße erfolge am 6. März um 15 Uhr. Auch das Bauprojekt Bürgerhaus stand auf der Tagesordnung, Stadtbaumeister Detlef Mohr bestätigte, dass die 8-Millionen-Grenze überschritten werde.

Ansprechpartner für den Feuerwehrdienst ist der neue Sachbearbeiter Kevin Radler. Neben dem Neubau der Feuerwehrhäuser in Obererthal, Obereschenbach und Gauaschach gibt es neue Toranlagen in Untererthal und Hammelburg. Das TSF (Bj: 1981) der Feuerwehr Morlesau /Ochsenthal wurde im vergangenen Jahr ausgesondert, man übernahm das Fahrzeug aus Untereschenbach. Dabei wurde die Beleuchtungs- und Signaltechnik erneuert und es wurde eine neue Tragkraftspritze verlastet. Warmuth bedankte sich bei den beiden Kommandanten und der Mannschaft für das große Engagement beim Umbau des Einsatzfahrzeuges .

JuZ hat neue Öffnungszeiten

Seit Januar hat die städtische Jugendarbeit mit Magdalena Krapf und Daniel Johnston Unterstützung aus der Kinderkiste bekommen. Außerdem hat das JuZ Hammelburg neue Öffnungszeiten, ab 18. Februar ist es alle zwei Wochen samstags geöffnet. Die Jugendarbeit plane zudem eine Ostereiersuche und ein Pfingst-/Sommerferienprogramm. Aufgrund gestiegener Nachfrage an Betreuungsplätzen sei die Idee eines Waldkindergartens aufgekommen, so Warmuth. Entstehen soll er Richtung Untererthal, geplant sind 20 bis 25 Plätze für Kinder ab drei Jahren. Start ist im Frühjahr geplant. Derzeit würden die Ausschreibungen für die Schutzhütte vorbereitet.

Die Ausstattung der Schulen mit IT-Technik musste im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie beschleunigt werden. Aufwendungen für die beiden Schulen, welche durch Bund und Land gefördert wurden, beliefen sich auf 364.000 Euro.

Warmuth wies noch einmal darauf hin, dass die Abgabefrist für die Abgabe der Grundsteuererklärungen in Bayern bis zum 30. April 2023 verlängert wurde. Bisher hätten erst rund 68 Prozent aller Eigentümer die Erklärungen eingereicht.

Sorgen kamen auf, wenn man an den Ausbau der Ortsstraße Diebach dachte. Den Anwesenden war es wichtig, hier mit einbezogen und nicht abgehängt zu werden. „Eine Umleitungssituation ist noch nicht besprochen“, sagte der Bürgermeister.

Die gepflasterten Straßen sollten überprüft, Gräben geputzt und Hecken zurückgeschnitten werden. Gewünscht wurde auch eine Hundekotbeutel-Station. Die Sprache kam auch auf regenerative Energien. Mohr sah für Windräder in Morlesau keinen Standort.

Seit vier Jahren hat Warmuth das Amt des Jagdvorstands inne. In Kürze sei eine Wahlversammlung geplant und es sei ihm ein großes Anliegen, dass jemand vor Ort gefunden werde.

Ortsbeauftragte Tobias Knüttel bedankte sich bei den Vereinen, der Feuerwehr und den Ehrenamtlichen.