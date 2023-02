Die Wochen seit Ende Oktober standen beim Kleintierzuchtverein unter dem Motto „Hauptsonderschau“, denn es wurden in dieser gesamten Zeit fünf große Rassegeflügelausstellungen durchgeführt, die mehr als 4000 Hühner und Rassetauben mit über 350 Ausstellern aus ganz Deutschland nach Nüdlingen lockten. Aber auch Interessierte aus den europäischen Nachbarländern wie Dänemark, Schweiz, Österreich und Frankreich ließen sich diese Ausstellungen nicht entgehen.

Ein großer Arbeitsaufwand wurde durch die fleißigen Mitglieder gemeistert. Der Kleintierzuchtverein Nüdlingen beendete am 22. Januar nun seine große Ausstellungssession mit der Hauptsonderschau der Süddeutschen Farbentauben – ein krönender Abschluss, bei dem auch die Kinder der Gemeinde nicht vergessen wurden, denn neben der Beschäftigung mit Tauben ist den Züchtern auch das soziale Engagement wichtig. Aus diesem Grund haben sie zusammen mit dem Nüdlinger Kleintierzuchtverein insgesamt 500 Euro gespendet, die anlässlich der Eröffnungsfeier, an der auch Bürgermeister Harald Hofmann teilgenommen hat, an den Nüdlinger Kindergarten übergeben wurden. Die Spende leistet einen Beitrag zum Kauf eines elektrischen Kinderwagens, der Exkursionen wesentlich erleichtern wird.

Zur Hauptsonderschau waren mehr als 90 Züchter aus ganz Deutschland mit ihren Tauben angereist und haben mehr als 1400 Tiere gemeldet. Insgesamt 18 Preisrichter haben dabei die Schönsten der Schönen ausgewählt und prämiert.

Bei den süddeutschen Farbentauben handelt es sich um insgesamt zwölf Rassen , die in Württemberg gezüchtet wurden und heute in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland viele Züchter begeistern. So haben sich Nüdlingen und das direkte Umfeld zu einer Hochburg dieser Rassen entwickelt. Gleich mehrere Züchter haben sich diesen Rassen , unter anderem Rainer Wilm, der Vorsitzende der Nüdlinger Kleintierzüchter, verschrieben. red