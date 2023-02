Bei der Vogel-Weltmeisterschaft in Neapel (Italien) errangen die Vogelfreunde Bad Kissingen ein

Mal den Vize-Weltmeistertitel und zwei Mal die Bronzemedaille . Das teilt Vorsitzender Roland Hehn der Zeitung mit.

Der Vorsitzende selbst hat in der Sparte Cardueliden mit einem Weißflügelgimpel den Vize-Weltmeistertitel erreicht. Weiterhin errang der Nüdlinger ebenfalls mit einem Weißflügelgimpel eine Bronzemedaille . In der Sparte Kanarien gewann er mit einem Münchner Stamm eine weitere Bronzemedaille .

Roland Hehn hat mittlerweile schon 30 Medaillen bei verschiedenen Weltmeisterschaften erhalten. Im Vorfeld hat er sich bei verschiedenen Ausstellungen bewähren müssen. Die erste Stufe für die Medaillen war die Vereinsausstellung der Vogelfreunde Bad Kissingen , danach die bayerische Meisterschaft in Karlshuld (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) sowie die deutsche Meisterschaft in Bad Salzuflen. Hier wurde Roland Hehn auch deutscher Meister mit einem Weißflügelgimpel. In Neapel musste er sich gegen eine starke Konkurrenz aus aller Welt durchsetzen.

Der Verein der Vogelfreunde Bad Kissingen hat schon insgesamt 47 Medaillen bei verschiedenen Weltmeisterschaften gewonnen. In diesem Jahr wird der Vogelverein nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung auch wieder seine Vereinsschau für die Öffentlichkeit im Stadtsaal von Bad Kissingen austragen, heißt es abschließend in der Pressemeldung von Roland Hehn. red