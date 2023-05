Ein 67-jähriger Fuchsstädter kontaktierte am Freitagnachmittag die Einsatzzentrale der Polizei und gab an, dass seine Vorgartenmauer durch eine Paketzustellerin angefahren und beschädigt worden sei. Ein Nachbar des 67-Jährigen habe den Verkehrsunfall beobachtet und sprach die etwa 40 Jahre alte Fahrerin auf den Unfall an, teilt die Polizei mit. Diese gab jedoch an, kein Deutsch zu sprechen und übergab lediglich eine Mobilfunknummer ihres Chefs an den Zeugen. Weitere, zur Schadenregulierung erforderlichen Daten hinterließ sie indes nicht. Geistesgegenwärtig fertigte der Zeuge mit seinem Smartphone Fotos vom Unfallort und notierte sich das amtliche Kennzeichen des Zustellfahrzeugs. Dadurch konnte relativ schnell der verantwortliche Disponent ausfindig gemacht werden. Über diesen soll nun die Identität der Fahrerin geklärt werden. An der Gartenmauer entstand ein Sachschaden, der im mittleren dreistelligen Bereich liegen dürfte. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. pol