Die Freien Wähler Bayern, Kreisvereinigung Bad Kissingen , haben ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 nominiert. Kreisvorsitzender Matthias Kleren (Münnerstadt) konnte zur Nominierungsversammlung für die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023 im Gemeindehaus Althausen neben zahlreichen Mitgliedern auch mehrere Gäste begrüßen. Neben den Kreisvorsitzenden der Freien Wähler Kreisvereinigung Rhön-Grabfeld und Mitglied des Landtages ( MdL ) Gerald Pittner war auch der Bezirksgeschäftsführer der Freien Wähler Unterfranken, Dr. Paul Kruck , erschienen.

Dr. Paul Kruck leitete die Nominierungsversammlung für die Aufstellung der Direktkandidaten zur Landtags- und Bezirkstagswahl 2023. Als Direktkandidat für die Landtagswahl wurde für den Wahlkreis 603 Matthias Kleren von der Kreisvereinigung Bad Kissingen in geheimer Wahl bestimmt. Kleren ist 50 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder, wohnt in Münnerstadt-Althausen und ist Polizeibeamter (Verkehrserzieher). Seit 2016 ist er Vorsitzender der FW-Kreisvereinigung und des FW-Kreisverbandes Bad Kissingen , seit 2017 Mitglied des Stadtrates von Münnerstadt und seit 2020 Kreisrat im Landkreis Bad Kissingen . Ehrenamtlich arbeitet er als Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht Bad Kissingen .

Im Anschluss wurde als Direktkandidatin für die Bezirkstagswahl Stefanie Schneider aus Fuchsstadt in geheimer Wahl bestimmt.

Stefanie Schneider ist 46 Jahre alt, verheiratet, hat fünf Kinder, wohnt in Fuchsstadt und ist von Beruf Physiotherapeutin. Seit 2016 ist sie Jugendbeauftragte der Gemeinde Fuchsstadt, seit 2020 Gemeinderätin in Fuchsstadt, Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, seit 2020 Rechnungsprüferin in der Allianz Fränkisches Saaletal, Gründungsmitglied des Arbeitskreises „Fuscht – unser zuhause“ sowie in der Funktion als Protokollführerin, seit 2022 Beisitzerin im Vorstand des CBB Hammelburg. Ehrenamtlich ist sie in verschiedenen Vereinen in Fuchsstadt aktiv unterstützend tätig.

Frank Helmerich aus Bad Königshofen wurde für den Listenplatz zur Landtagswahl vorgeschlagen. Er ist bereits Direktkandidat im Stimmkreis 604 Haßfurt/Rhön-Grabfeld. Ihm soll hierdurch die Möglichkeit gegeben werden, auch den Stimmkreis 603 für sich zu bewerben. Der 45-jährige Lehrer will „vor allem einstehen für unsere Region“, so Helmerich in seiner Vorstellung.

Für die Bezirkstagswahl wurde Sonja Rahm , Bürgermeisterin Schönau a. d. Brend, für den Stimmkreis 603 vorgeschlagen und gewählt. Sonja Rahm , verheiratet, 45 Jahre alt, drei Kinder und hauptamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Schönau a. d. Brend, Kreisrätin im Landkreis Rhön-Grabfeld, Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Ortsbäuerin, Chorleiterin des Agrabella-Chors des Bayerischer Bauernverbands und Organistin.

Zudem wurde einstimmig beschlossen, für den Kandidaten Frank Helmerich einen der ersten drei Listenplätze zu fordern

Die Listenkandidaten werden bei der Delegiertenversammlung der Freien Wähler Unterfranken am 18. März in Dettelbach auf der Liste verteilt. Hier können dann auch die Delegierten der Kreisvereinigung Bad Kissingen mitbestimmen. maa