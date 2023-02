Bereits im vergangenen Jahr beschäftigten sich die drei Bürgermeister , die Kommandanten der drei Wehren, die Bauhofleitung, der Wasserwart und der Malteser-Hilfsdienst mit der Thematik Stromausfall . Hierzu wurde ein Einsatzstab gegründet, in dem alle oben genannten Personen vertreten sind. Dieser tagte bis jetzt drei Mal und erarbeitete hierbei einen Maßnahmenplan „ Stromausfall “ für die Gemeinde Thundorf .

Christian Müller stellte als Wasserwart für den Ortsteil Thundorf dem Gemeinderat den Plan vor. „Wenn man sich wirklich näher damit auseinandersetzt, was im Falle eines Stromausfalls nicht mehr funktioniert, erkennt man schnell, wie groß die Abhängigkeit unserer Ortsteile von elektrischer Energie ist“, sagt Müller. Einer der Hauptpunkte war das Versagen aller gewohnten Kommunikationsmittel, wie Handy oder Internet. Hilfe kann dann nur noch über die Feuerwehren gerufen werden, da diese mit dem sogenannten BOS-Funk ausgestattet sind, der bei Stromausfall weiter in Funktion ist. Deshalb sieht der Maßnahmenplan vor, dass bei Stromausfall die Feuerwehrhäuser besetzt werden, um als Anlaufstelle für die Bürger zu dienen. Um sicherzustellen, dass die Wehrleute auch in der Nacht mitbekommen, dass der Strom ausgefallen ist, wurde über das bereits vorhandene Fernwirksystem der Thundorfer Wasserversorgung ein Alarmierungsweg eingerichtet.

Da die Thundorfer schon im Jahr 2021 mit der Beschaffung eines Generators die Weichen für eine Notstromversorgung gestellt hatten, sind zum aktuellen Zeitpunkt die Wasserversorgung und das Feuerwehrhaus in Thundorf für den Anschluss der Notstromversorgung ausgerüstet und können im Notfall versorgt werden.

Für die Bürger der drei Ortsteile wurden Informationsblätter für das Verhalten bei einem Stromausfall erstellt. Diese werden nach den Bürgerversammlungen in den drei Ortsteilen an alle Haushalte verteilt. mib