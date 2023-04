Der Markt Euerdorf hat seinen Haushalt für das laufende Jahr bei einer Gegenstimme unter Dach und Fach gebracht. Kämmerin Brigitte Amberg bezifferte den Gesamthaushalt auf 12,45 Millionen Euro , der Verwaltungshaushalt beträgt 6,40 Millionen, der Vermögenshaushalt 6,05 Millionen Euro . Die größte Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt stellt mit 2,87 Millionen die Grund- und Gewerbesteuer, gefolgt von der Einkommen- und Umsatzsteuer mit rund einer Million Euro dar. Über die Benutzungsgebühren erwartet man Erträge in Höhe von 621.000 Euro , bei Mieten und Pachten rund 146.000 Euro .

Im vergangenen Jahr erfolgte eine Neukalkulation der Gebührensätze, die Wassergebühr stieg auf 1,60 und die Schmutzwassergebühr auf 3,95 Euro pro Kubikmeter. Gefolgt von den Personalausgaben (1,19 Millionen) macht die Kreisumlage mit 1,60 den größten Posten auf der Ausgabenseite aus. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 995.000 Euro vorgesehen. Weitere Einnahmen des Vermögenshaushalts machen die Entnahme aus allgemeiner Rücklage mit 2,90 Millionen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen mit 1,50 Millionen Euro aus. An größeren Investitionsmaßnahmen sind in diesem Jahr geplant: Breitbandausbau 500.000 Euro , Erschließung Gewerbegebiet Auraer Straße (Kanal und Straße) 380.000 Euro , Neuerrichtung Multifunktionsplatz 150.000 Euro , Kanalsanierung Fußpfad und Halbäckerweg 160.000 Euro , Kläranlage (Bau Stapelbehälter) 100.000 Euro , Sturzfluten-Risikomanagement 68.000 Euro und die Umgestaltung des Friedhofes in Wirmsthal mit 70.000 Euro .

Für das laufende Haushaltsjahr sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, der Schuldenstand wird sich zum Ende des Jahres auf 2,49 Millionen Euro reduzieren, die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann 1686 Euro und liegt damit rund 143 Prozent über dem vergleichbarem Landesdurchschnitt.

Teilnahme an Förderprogramm

Bürgermeister Peter Bergel begrüßte zur Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2023 Bernd Zürner vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) und Revierleiter Wolfgang Kuhlmann. Sie hielten Rückblick auf das Betriebsergebnis 2022 und gaben einen Ausblick auf das laufende Jahr. Weil sich ein großer Holzvorrat aufgebaut hatte, wurde 2010 der Hiebsatz von 1100 auf 1950 Festmeter erweitert. Beide waren sich aber sicher, dass nach erfolgter Zwischenrevision, die Zürner für 2023 versprach, der Hiebsatz wieder gesenkt werde. Der Einschlag sei weitestgehend auf die Brennholzbestellung ausgerichtet, 2022 wurden 887 Festmeter genutzt. Zürner stellte das Förderprogramm des Bundes „Klimaangepasstes Waldmanagement“ vor. Gegen eine Stimme beschloss das Gremium die Teilnahme daran.

Für die Generalsanierung der Schulsporthalle, Außenanlage und Anbau eines Stuhllagers bezifferte Bergel die Gesamtkosten auf 3,21 Millionen Euro . Der Markt trage einen Eigenanteil von 364.000 Euro , 2,85 Millionen fallen auf die VG. Einstimmig fiel der Beschluss für das Bauvorhaben. hhr