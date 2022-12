Die frischgebackene Arbeitsgemeinschaft „Segelboot 2022“ der Montessorischule Rhön-Saale begann Mitte November damit, dem neuesten Schulmitglied „Maria“ neuen Glanz zu verleihen. Einige Wochen zuvor war die Schule in den Besitz eines alten Segelboots gekommen, weil ihr Lehrer Michal Panfil schon seit vielen Jahren ein begeisterter Segler ist und somit viele Kontakte in die Segelszene hat.

Mit Hilfe der Segelschule „Water World“ gelangte ein ausrangiertes Segelboot schließlich in den Besitz der Schule. Die schulinterne Projektwoche bot eine ideale Gelegenheit, um ein Konzept auszuarbeiten, den doch stark in die Jahre gekommen Kahn wieder „auf Kurs zu bringen“. Eine interessierte Gruppe von Schülerinnen und Schülern von der 7. bis 10. Klasse gründete an diesem Tag, gemeinsam mit den beiden betreuenden Lehrkräften Michal Panfil und Martin Oertel, eine Arbeitsgemeinschaft.

Ziel war es, ein Konzept zu entwickeln, das Boot in den kommenden Wochen und Monaten zu renovieren, um es dann am nahe gelegenen Ellertshäuser See zu Wasser lassen zu können. Alles begann natürlich mit einem Namen. „Weil unsere Schule nach den pädagogischen Ideen von Maria Montessori unterrichtet, wollten wir dies würdigen und tauften unser Boot, im Andenken an unsere Mentorin, Maria“, schreibt Schülerin Giuliana Solla in einem Pressebericht.

Viele spannende und arbeitsreiche Wochen liegen nun also vor der kleinen „Schulfirma“, um aus Maria wieder einen „flotten Dampfer“ zu machen, denn nicht nur handwerkliches Geschick wird gebraucht, sondern beispielsweise auch in den Bereichen Marketing und Sponsorensuche sind die Schülerinnen und Schüler gefordert, da sie auf Hilfe von außen (Spenden, Material, Tipps und Tricks von Experten) angewiesen sind.

„Nichtsdestotrotz schauen wir alle nach einer Woche harter Arbeit, die wir sowohl in unserer kleinen Werkstatt vor der Schule wie auch vor dem Laptop und in unseren Büros geleistet haben, optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf spannende Wochen und Monate, in denen wir Maria Stück für Stück zurück auf Kurs bringen werden“, so Solla. red