In der ehemaligen Kirchhofschule der Kirchenburg Ostheim vor der Rhön zeigt der Verein „ Freunde der Kirchenburg e.V.“ Exponate aus der Rhön und dem Thüringer Wald.

Unter dem Titel „Zeit zu beten“ stehen noch bis Sonntag, 8. Januar, Exponate aus der Rhön und dem Thüringer Wald im Mittelpunkt der Ausstellung in der Ostheimer Kirchenburg in den weihnachtlich geschmückten Räumen der ehemaligen Kirchhofschule, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Herzstück der diesjährigen Krippenausstellung mit Exponaten aus Rhön und Thüringer Wald ist die raumfüllende Bretterkrippe von Künstler Wolfgang Filler aus Untermaßfeld. Die Vorlage zu diesem einmaligen Werk sind die Jahrhunderte alten Malereien in der Kirche im Thüringischen Herpf.

In der Materialwahl kennt der Kunsthandwerker inzwischen kaum Einschränkungen. Unsere Rhöner Heimat ist für ihre Schnitzkunst bekannt. Lindenholz, naturbelassen oder farblasiert, ist das bevorzugte Material, aus dem die Weihnachtsfiguren entstehen.

Im benachbarten Thüringen gibt es drei Materialschwerpunkte: freigeformtes Glas, edles Porzellan und Papiermaché. Diese Krippenfiguren werden in kleinen Manufakturen mit viel Sorgfalt hergestellt. In der diesjährigen Krippenausstellung zeigen die Freunde der Kirchenburg die Materialvielfalt der heimatlichen Künstler. Sie arbeiten mit Holz, Ton, Porzellan, Papiermaché und Glas.

Der Verein „ Freunde der Kirchenburg e.V.“, der alle Spenden und Eintrittsgelder zum Erhalt der Kirchenburg verwendet, freut sich auf viele nette Besucherinnen und Besucher der Ausstellung.

Die Ausstellung täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Gruppenführungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich, Anmeldung unter Tel. 09777/471. Weitere Infos unter lebendige-kirchenburg.de. red