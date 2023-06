Zwei Männer im Alter von 32 und 41 Jahren haben am Donnerstag gegen 10.20 Uhr einen 20-jährigen Mann in der Erhardstraße beobachtet, der den Ostring trotz roter Fußgängerampel überquerte. Dabei beschimpfte er die Autofahrer und bespuckte vorbeifahrende Fahrzeuge, berichtet die Polizei Bad Kissingen . Als die beiden Männer mit ihrem Fahrzeug dann in der Erhardstraße neben dem 20-Jährigen anhielten und diesem Hilfe anboten, bedrohte dieser die Männer massiv. Nachdem diese die Polizei verständigt hatten und eine Streife gleich darauf eintraf, ergriff der 20-jährige Mann die Flucht und rannte in Richtung Innenstadt davon, heißt es weiter. Er konnte wenig später in der Kurhausstraße angetroffen und nach einer weiteren Verfolgung zu Fuß in einem Hinterhof in der Martin-Luther-Straße festgenommen werden, so die Polizei Bad Kissingen . Wie sich herausstellte, befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde anschließend in einem Krankenhaus untergebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet, so die Polizei weiter. pol