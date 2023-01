Ausreichend Kapital ist eine der wichtigsten Voraussetzung für jedes unternehmerische Projekt. Gemeinsam unterstützen die LfA-Förderbank Bayern und die IHK Würzburg-Schweinfurt die mainfränkischen Unternehmen bei der Fremdkapitalfinanzierung – und das seit nunmehr 20 Jahren, wie die IHK jetzt in einer Mitteilung an die Presse schreibt.

Egal ob bei der Gründung, beim Wachstum, bei der Unternehmensnachfolge oder bei der Krisenbewältigung. Es fällt schwer, in der komplexen Finanzierungs- und Fördermittellandschaft den Durchblick zu behalten. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht jedes gute Projekt auch aus Sicht der Bank attraktiv ist.

Zinsverbilligte Kredite

Gerade Gründungsvorhaben sind durch das Rating der Bank nur schwer zu beurteilen. Und wer will einem anderen schon Geld leihen, ohne prognostizieren zu können, ob er es auch wieder zurückbekommt? „Wir füllen eine Lücke in der Fremdkapitalfinanzierung des Mittelstands“, sagt Andreas Nemeth von der Taskforce Nordbayern der LfA-Förderbank Bayern.

„Überall dort, wo Unternehmer und Gründer nicht über ausreichende Sicherheiten oder Kapital verfügen, können wir zusammen mit den Hausbanken helfen.“ Die LfA unterstützt die Finanzierung mainfränkischer Betriebe mit Risikoübernahmen und zinsverbilligten Förderkrediten.

IHK-Hauptgeschäftsführer Sascha Genders freut sich über die Zusammenarbeit mit der LfA. „Seit 20 Jahren arbeiten wir nun persönlich und regelmäßig in unseren Finanzierungssprechtagen in der Beratung unserer Kunden zusammen.“ In dieser Zeit konnten 1470 Kunden bei insgesamt 273 Sprechtagen betreut werden, heißt es in der Pressemitteilung. „Für viele Gründungen, Geschäftserweiterungen und Unternehmensnachfolgen war der Finanzierungssprechtag der erfolgreiche Startschuss für die Finanzierung“, so Genders.

IHK und LfA werden das Format auch in diesem Jahr wieder anbieten. Die Sprechtage finden in hybrider Form statt. Information und Anmeldung bei Jessica Philipp, Tel. 0931/41 94 342, E-Mail jessica.philipp@wuerzburg.ihk.de. Termine sind 11. Januar, 1. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September, 4. Oktober, 8. November und 6. Dezember. red