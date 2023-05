Feste und Feiern im Jahreskreis werden in der Katharinen-Schule in Fuchsstadt besonders gepflegt. So hießen alle Schüler der Katharinen-Schule gemeinsam mit den Kindern aus der SVE der Saaletalschule den Mai und mit ihm auch offiziell den Frühling willkommen. Leider hat das Frühlingswetter sich von seiner Aprilseite gezeigt und so musste der stattliche Baum kurzerhand in der Aula geschmückt werden. Es wurden Lieder gesungen und getanzt. Im Anschluss wurde der bunte Baum im Innenhof der Schule aufgestellt. red