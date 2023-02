Der Männerchor des Fränkischen Sängerbundes besteht aus 30 Sängern, die aus ganz Nordbayern kommen. Der Chor hat den Anspruch, Männerchorliteratur in bestmöglicher Klangqualität zu erarbeiten und in öffentlichen Auftritten zu präsentieren. Das nächste Mal zu hören ist der Männerchor am Sonntag, 26. Februar, von 15.30 bis 17 Uhr im

Kursaal Bad Bocklet . Der Eintritt ist frei, teilt die Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH mit. Foto: Gabriele Frühwald