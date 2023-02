Lustig, bunt und laut wird er sein, der Gaudiwurm, der sich am Samstag, 11. Februar , ab 14.04 Uhr durch die Zeitlofser Straßen schlängelt. Das verspricht eine Pressemeldung aus dem Rathaus. Verantwortlich zeige sich wieder die Dorfgemeinschaft Zeitlofs GbR (Sportverein und Feuerwehr) mit ihrem Vorsitzenden Bürgermeister Matthias Hauke.

Besondere Zeiten erforderten besondere Maßnahmen, heißt es weiter: Deshalb werden erstmals nur Fußgruppen mit Bollerwagen und Kleinstfahrzeugen (Quad, Rasentraktor, oder Ähnliches) zum Umzug zugelassen. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und zuletzt die Energiekrise hätten die Veranstalter zu dieser Entscheidung gezwungen, da sowohl das finanzielle Risiko bei einer kurzfristigen Absage wie auch die hohe Anzahl an Sicherheits- und Helferpersonal nicht tragbar gewesen seien.

Schöner Nebeneffekt: So leiste man wenigstens einen kleinen Beitrag zur Schonung der Umwelt, denn die vielen großen Traktoren und unzähligen Stromaggregate werde es diesmal nicht geben. Wie in den guten alten Zeiten hoffen die Veranstalter auf einen großen Zuspruch von Faschingsnarren, die in den Straßen von Zeitlofs mitfeiern.

Teilnehmer des Umzuges sind einheimische Vereine und zahlreiche Gruppen aus der nahen und weiteren Umgebung von Zeitlofs . Für Essen und Getränke werde gesorgt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Zeitlofs bestücken mit dem Wirt des Fränkischen Hofs die Verpflegungsstände an der Bäckerei Schneider, dem Marktplatz und am Parkplatz des Dorfladens.

Umleitung

Die Aufstellung beginnt um 13.15 Uhr, damit der Umzug pünktlich um 14.04 Uhr starten kann. Während des Faschingszuges ist die Ortsdurchfahrt in Zeitlofs von 13.45 bis etwa 15.30 Uhr komplett gesperrt. Helfer der umliegenden Feuerwehren sorgen für die Ausschilderung der Umleitung sowie für einen geregelten Verkehr.

Die Umleitung in Richtung Jossa/Gemünden erfolgt ab dem Staatsbad Bad Brückenau über Züntersbach-Schwarzenfels-Mottgers nach Altengronau. Die Umleitung in Richtung Bad Brückenau erfolgt über Altengronau-Mottgers-Schwarzenfels-Züntersbach, so die Info der Pressemeldung.

Im Anschluss an den Faschingsumzug wird in der Ortsmitte DJ Erik für Stimmung sorgen. Auch nach dem Umzug gibt es noch Essen und Getränke, so die Veranstalter. red