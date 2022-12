Seinen 95. Geburtstag feierte am Montag Ludwig Fürst im Seniorenheim Dr. Maria Probst in Hammelburg . Vielen dürfte er noch aus seiner Zeit als Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Wartmannsroth bekannt sein. Auch in seiner Heimatgemeinde Völkersleier, war er lange aktives Mitglied in vielen örtlichen Vereinen.

Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Völkersleier, des Schützenvereins und des Rhönklubs Zweigverein Schondra Höhe kamen, um ihre Glückwünsche persönlich zu überbringen.

Es gratulierten für die Freiwillige Feuerwehr Völkersleier der Ehrenkommandant Otto Winter und der Ehrenvorsitzende Peter Gärtner. Zudem überreichte der Ehrenkommandant der FFW eine Urkunde und gratulierte Ludwig Fürst zu 75 Jahren Mitgliedschaft.

Für den Schützenverein überbrachte Schützenmeister Josef Haas seine Glückwünsche. Für den Rhönklub ZV Schondrahöhe gratulierte der erste Vorstand Matthias Reith. red