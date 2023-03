Das Labor LS hat einen Teil der Straße Mangelsfeld gekauft: eine Einmündung in den hinteren Teil des Laborkomplexes. Das hatte der Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen, nun wurde es bekanntgegeben.

Der Rat bestätigte die neuen Feldgeschworenen in Steinach, Franz Xaver Roßhirt, Daniel Bocklet und Johannes Dünisch. Außerdem bestätigte er bei den Feuerwehren Marcus Kolb als Kommandanten, Marco Wirsching als stellvertretenden Kommandanten in Aschach, sowie Jens Endres als Kommandanten in Steinach.

Zu einem Bauantrag in der Sonnenstraße (Hohn) gab es einen Änderungswunsch auf Vergrößerung einer genehmigten Halle. Dem stimmte der Rat ebenso zu, wie dem Antrag, am Herrngraben (Steinach) eine Gartenhütte zu errichten, und einem anderen Antrag, einen Zaun im Kleinfeldlein ( Bad Bocklet ) zu versetzen.

Nicht genehmigt hat der Rat eine Gerätehalle (Roth): Das Gelände über der Straße Katzengraben liegt im Außenbereich. Dort sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und es sich um ein privilegiertes Vorhaben handelt. Weil dies nicht gegeben war, ist es bauplanungsrechtlich nicht zulässig. Eine Ausnahme wollte man nicht machen, jedoch regte Marcel Dünisch (FCW) an, eine Möglichkeit für solche Vorhaben seitens der Gemeinde zu schaffen. Geplante Punkte, darunter eine Diskussion zu Funkwasserzählern, fielen wegen Krankheit aus. emue