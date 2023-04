Doris Ziegler fungiert als künftige VdK-Lotsin für Hilfesuchende. In der Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes Zeitlofs stellte sie sich persönlich vor und gab kurz Einblick in die Aufgaben einer Lotsin. Unterstützung erhält sie von der VdK-Kreisgeschäfsstelle in Bad Kissingen sowie von der Großgemeinde Zeitlofs . Die Gemeinde stellt ihr für die ersten Sondierungsgespräche mit den Hilfesuchenden Räumlichkeiten im Rathaus zur Verfügung. Auch der VdK-OV Zeitlofs wird sie bei ihrer Arbeit unterstützen, versicherte 1. Vorsitzender Karl Klein , der 21 Personen begrüßte, davon 19 Mitglieder . Enttäuscht zeigte er sich über die mangelnde Beteiligung an der Versammlung.

Die Mitgliederentwicklung ist äußerst positiv. Zwischenzeitlich hat der VdK-Kreisverband Bad Kissingen 10.739 Mitglieder . Der VdK Bayern hat aktuell 779.598 Mitglieder , der Ortsverband Zeitlofs 342 Mitglieder .

Dieses kontinuierliche Wachstum muss jeden Tag neu erarbeitet werden, „eine großartige Gemeinschaftsleistung von allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich täglich mit Herzblut für den VdK und die Menschen, die uns brauchen, einsetzen“. Klein ging außerdem auf die Anhebung der Erwerbsminderungsrenten ein, den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro, das Bürgergeld und das dritte Entlastungspaket. Eine wichtige Forderung des Sozialverbands VdK Deutschland: Wir brauchen ein höheres Pflegegeld! Seit Juli hat der Verband einige Musterstreitverfahren auf den Weg gebracht.

Der Vorsitzende ging in seinem Tätigkeitsbericht auch auf die zahlreichen Geburtstags-, Kranken- und Seniorenbesuche, die Vorstands- und Kreisvorstandssitzungen ein. Ferner fanden zahlreiche, wegweisende Gespräche mit hilfesuchenden Mitgliedern und Beratungsgespräche in der Kreisgeschäftsstelle sowie durch die Frauenbeauftragten Elfreide Kenner und Brigitte Grösch statt.

Für 20. und 21. Mai ist ein Zwei-Tagesausflug nach Bamberg/Nürnberg mit Besuch der kleinen Komödie geplant.

Kassier Michael Vogler berichtete, dass das Jahr 2022 mit einem Gewinn abgeschlossen werden konnte.

Zeitlofs Bürgermeisters Matthias Hauke war das erste Mal seit seiner Amtsübernahme bei einer Mitgliederversammlung des VdK-OV Zeitlofs . Leider fehle der Gemeinde ein Seniorenbeauftragter. Er regte an, ob hier nicht künftig mit dem VdK Ortsverband eine Zusammenarbeit möglich wäre. Der Vorstand wird sich dieses Anliegens in der nächsten Sitzung annehmen.

Kreisvorsitzender Engelbert Roith vom Kreisverband Bad Kissingen bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. red