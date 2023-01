Nächste Woche beginnen die Verhandlungen in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. „Die Tarifrunde ist für die Beschäftigten hier vor Ort immens wichtig. Es entscheidet sich damit, ob die Löhne real sinken oder eben nicht“, erklärt Marietta Eder, Geschäftsführerin ver.di Schweinfurt laut Pressemeldung. Deshalb stehe die Sicherung der Reallöhne im Mittelpunkt dieser Tarifrunde .

„Bei der historisch hohen Inflation im letzten Jahr und wohl auch in diesem, wollen wir einen Ausgleich.“ Jede und jeder merke, dass die gestiegenen Preise große Löcher in die Haushaltskassen gerissen haben. „Wir haben uns vor Ort hier in Bad Kissingen getroffen, um ein deutliches Zeichen zu setzen.“ Gefordert wird ein Lohn-Plus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich. Marietta Eder betont, dass die Forderung sich aus der historisch hohen Inflation ableite. „Unsere Forderung ist wichtig und richtig für die Beschäftigten . Sie ist auch gut für die Wirtschaft insgesamt.

Denn nur durch gerechte Löhne gibt es auch weiterhin eine starke Nachfrage.“ Zudem könne der öffentliche Dienst insgesamt nur durch gute Löhne attraktiv bleiben. „Wir im öffentlichen Dienst halten den Laden am Laufen. Das hat sich in der Pandemie insbesondere gezeigt. Damit Stellen auch künftig besetzt werden können, hat der öffentliche Dienst insgesamt einen Nachholbedarf zu anderen Branchen“, stellt Eder laut Pressemeldung fest.

Das sei ihre erste Aktion in Bad Kissingen . Damit solle gezeigt werden, dass alle Beschäftigten von Reha-Kliniken, Verwaltung, Bundeswehr , Bauhöfen und anderen zusammenstehen. Der öffentliche Dienst sei sehr vielfältig und für alle Bürger wichtig. red