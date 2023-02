Die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach , hat der Gemeinde Sandberg einen Kurzbesuch abgestattet. Auch Sandro Kirchner , Staatssekretär des Bayerischen Innenministeriums, kam dazu.

Anlass war die bereits fortgeschrittene Digitalisierung von Verwaltungsleistungen der Gemeinde Sandberg . So stehen derzeit bereits 74 Verwaltungsleistungen digital zur Verfügung. Dies sei für eine kleine Gemeinde wie Sandberg eine beachtliche Leistung und steche positiv heraus, sagte Judith Gerlach . Am Ende des Besuches trugen sie und Sandro Kirchner sich noch in das Goldene Buch der Gemeinde ein. red