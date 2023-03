Atemberaubende Natur-Dokumentationen werden am Dienstag, 7. März, im Bad Brückenau Kino Rhönlichtspiele gezeigt. Ab 18 steht Island im Mittelpunkt, um 20.15 Uhr geht es um die Seele des Waldes.

Dieses Kino-Event ist außergewöhnlich, denn der Naturfilmer Stefan Erdmann präsentiert seine Dokumentationen persönlich und live im Kinosaal . Er spricht neben der Leinwand zu seinen Filmaufnahmen und steht dem Publikum im Anschluss für Fragen und Gespräche vor Ort zur Verfügung.

Island ist die größte Vulkaninsel der Erde. Über 30 Mal war der Naturfilmer in Island und hat die Insel in jeder Stimmung erlebt und aus allen denkbaren Perspektiven gefilmt.

Die Seele des Waldes ist der aktuelle Film von Stefan Erdmann. Er war über viele Jahre mit seinen Kameras unterwegs und hat die vielfältigen Waldlandschaften Deutschlands in sagenhaften Stimmungen erkundet und gefilmt.

Einzigartiger Vortrag

Aus der Essenz seiner Aufnahmen hat er diesen bisher einzigartigen Film-Vortrag erstellt. „Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine faszinierende und magische Filmreise durch die Jahreszeiten, in bester Bild- und Tonqualität präsentiert. Es ist eine Hommage an Wald und Natur und die eigens komponierte Musik sorgt viele Male für Gänsehaut“, schreibt Erdmann in seiner Pressemitteilung. Er zeige ausschließlich die Schönheit der Natur. Keine mahnenden Worte, keine zerstörten Wälder. Und doch steckt hinter jeder der Aufnahmen eine Botschaft, die darauf hinweist, wie wichtig und elementar es ist, diese wertvollen Naturlandschaften zu schützen.

Tickets gibt es an der Kinokasse oder auf der Kino-Website. Es wird empfohlen den Vorverkauf zu nutzen. Weitere Vorstellungen sind in Marktheidenfeld, Bad Königshofen, Schweinfurt und Dettelbach. red