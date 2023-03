Vor einem Jahr trafen sich nach zwei Jahren Coronapause wieder Mitglieder der beiden Hammelburger Lions Clubs, Hammelburg-Bad Brückenau und Hammelburg-Trimburg-Saaletal, um sich über die mögliche Wiederauflage des 8. Hammelburger Lions Adventskalenders zu beraten. Schnell entschied man sich für die Wiederaufnahme dieses Projektes, und in der Folge stellte sich dies als die richtige Entscheidung heraus, wie es in einer Mitteilung heißt.

Viele Sponsoren der vorhergehenden Kalender waren wieder dabei, und auch neue Sponsoren und Spender konnten gefunden werden, so dass der Adventskalender erneut mit attraktiven Preisen ausgestattet werden konnte.

Es war auch kein Problem in der Hammelburger und Bad Brückenauer Geschäftswelt gut frequentierte Verkaufsstellen zu gewinnen, freuen sich die Organisatoren, die allen Mitwirkenden und Käufern danken. Vor einem Jahr machte man sich bereits Gedanken, für welche Zwecke man den Erlös der Kalenderaktion verwenden möchte. Und so wurde der Gesamterlös von 9400 Euro aus der Adventskalender-Aktion aufgeteilt: Die Ukraineaktion „Bad Brückenau hilft!“ wurde mit einer Spende von 2000 Euro bedacht. Eine afghanische Familie, die durch einen gesundheitlichen Schicksalsschlag in finanzielle Bedrängnis geraten ist und kaum staatliche Hilfsleistungen erhalten kann, wurde ebenso mit 2000 Euro unterstützt.

Jeweils 2200 Euro gingen an die Tafeln von Hammelburg und Bad Brückenau.

Den Weihnachtsaktionen von Saale-Zeitung und Main-Post ließ man jeweils 500 Euro zukommen.

Mit einem Gesamterlös von 9400 Euro war die achte Auflage des Adventskalenders auch die bisher erfolgreichste, schreiben die Organisatoren in ihrer Bilanz. red