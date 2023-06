Am Montag, 5. Juni, beginnt um 16 Uhr wieder das im Zwei-Wochen-Rhythmus in Bad Kissingen stattfindende, beliebte gesellige Singen unter Leitung von Edmund Seller in der Wandelhalle Bad Kissingen . Edmund Seller war bereits 1989 Initiator des Kurgastsingens in der Wandelhalle und seit 1990 im Kursaal Bad Bocklet.

Volks- und Wanderlieder

Seit 33 Jahren stimmt er Woche für Woche – jeweils Montags – abwechselnd deutsche Volks- und Wanderlieder mit Kurgästen und Einheimischen an, die er mit seiner Gitarre begleitet. „Damit das deutsche Volkslied als Kulturgut unseres Landes nicht in Vergessenheit gerät“, so seine Begründung. Unterstützt wurde er zunächst von Pfarrer Georg Hirschbrich, nach dessen Tod wurde er von Robert Bauch und nach der Corona-Pandemie von seinem Sohn Toni (Gitarre) und Ewald Kiesel (Mundharmonika) unterstützt.

Die wöchentliche Veranstaltung (wechselnd in Bad Kissin-gen und Bad Bocklet) wird in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung durchgeführt und der Eintritt ist frei. Bis heute sind in dieser Zeit rund 180.000 Kurgäste und Einheimische Bürger zum Volksliedersingen motiviert worden, die sich aus einem Textheft auch Lieder wünschen können.

Edmund Seller war als Lehrer Konrektor an der Anton-Kliegl-Hauptschule Bad Kissingen , 40 Jahre aktiver Sänger der Chorgemeinschaft Hausen, sechs Jahre Chorleiter des Kinderchores Hausen und 30 Jahre Chorleiter des Kirchenchores Waldfenster.

In verschiedenen Reha-Kliniken und Seniorenheimen bietet er gemeinsam mit seiner Familie „Aktives Singen“ mit den Kurgästen und Bewohnern an, vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit, bei denen er Weihnachtsbräuche der Rhön vorstellt. Die Familie Seller wurde bereits von der Hanns-Seidel-Stiftung für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der „Fränkischen Volksmusik“ mit dem Kulturpreis ausgezeichnet.

Zur Lehramtsprüfung im Jahr 1963 schrieb er bereits zum Thema „Der Geist der Jugend aus ihren Liedern“. Dass er als Lehrer mit 37 Dienstjahren täglich mit den Schülern deutsche Volkslieder gesungen hat, war für ihn selbstverständlich. kki