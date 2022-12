Eine weihnachtliche Überraschung für Senioren haben rund 35 Mittelschülerinnen und -schüler der 5. und 9. Klasse an der Anton-Kliegl-Mittelschule unter der Leitung von Musiklehrerin Natascha Weidenthaler und von Elternbeirats-Vorsitzender Christina Scheit bereitet. Sie machten nacheinander Station vor den Seniorenheimen Theresienstift, St. Elisabeth und Gertrudis, um draußen vor der Tür für und mit den Bewohnern, die aus den Fenstern schauten oder in den Türen standen, Weihnachtslieder zu singen und zu spielen.

Der Elternbeirat der Mittelschule hatte den Kindern blinkende Nikolaus-Mützen besorgt, so dass das Ganze gleich noch mal mehr Freude machte und auch optisch ein Hingucker für die Zuschauer wurde, wie Christina Scheit in einer Pressemitteilung schreibt.

Nach dem letzten gesungenen Lied übergab eine Schülerin den jeweiligen Heimleitungen jeweils ein Paket mit liebevoll gestalteten Weihnachtskarten. Quer durch alle Jahrgangsstufen hatten die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule nämlich in den Wochen zuvor Weihnachtskarten für Bad Kissinger Seniorenheime und Tagesbetreuungen gebastelt und geschrieben, so dass jeder Senior und jede Seniorin einen eigenen persönlichen Gruß erhielt. Manche Grußkarten werden erst noch überreicht. Allgemein wurde die liebenswerte Aktion gelobt, heißt es in der Pressemitteilung. Und die Kinder und Jugendlichen hätten sich begeistert daran beteiligt. red